Міненерговугілля підтверджує початок поставок російського газу в Україну

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підтверджує початок поставок російського газу в Україну 12 жовтня, анонсований раніше головою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 12 жовтня на прес-конференції в Києві повідомив міністр енергетики Володимир Демчишин.

"Сьогодні о 10 годині ранку почали закачувати газ", - сказав він.

За словами Демчишина, НАК "Нафтогаз України" подав заявку "Газпрому" на 114 мільйонів кубометрів газу на добу.

Як раніше повідомляв УНІАН, вранці 12 жовтня "Газпром" повідомив про відновлення поставок газу в Україну після отримання від "Нафтогазу" передоплати в сумі 234 мільйонів доларів.