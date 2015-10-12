Зміївська ТЕС відновила роботу після двомісячного простою

Зміївська теплоелектростанція (Харківська область) після двомісячного простою відновила роботу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії "Центренерго", яка експлуатує Зміївську ТЕС, станція відновила роботу 9 жовтня.

За даними компанії, на Зміївській ТЕС після завершення пускових операцій підключений до мережі енергоблок №5, який забезпечить надійним теплопостачанням споживачів смт. Комсомольське.

"Дитячі садки, медичні та учбові заклади селища в першу чергу будуть забезпечені теплом і гарячою водою. Надалі до централізованого опалення буде підключено житлові будинки", - відзначили в "Центренерго".

"Тривала зупинка Зміївської ТЕС була спричинена необхідністю накопичення вугілля на складі перед початком опалювального сезону. Станом на 9 жовтня обсяг вугільного складу ТЕС склав 108 тисяч тонн. Запаси палива щодня поповнюються", - додали в компанії.

У "Центренерго" наголосили, що згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, на Зміївській ТЕС були успішно проведені планові поточні та середні ремонти на шести енергоблоках. На завершальній стадії знаходиться виконання ремонтів ще на трьох енергоблоках. До кінця поточного року всі заплановані обсяги робіт будуть виконані.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня через відсутність палива Зміївська ТЕС зупинила роботу і перейшла в режим підстанції.

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Довідка УНІАН. Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій "Центренерго" належить державі, інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать "Альфа-Банку".