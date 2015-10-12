Демчишин: "Нафтогаз" закуповує у РФ паливо за додатковою угодою

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" здійснює закупівлю природного газу у російського "Газпрому" на підставі додаткової угоди до діючого контракту від 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

"Переказ коштів "Газпрому" здійснюється на базі двосторонньої угоди", - сказав він.

При цьому Демчишин не повідомив, чи був підписаний тристоронній протокол про постачання російського газу між Україною, Єврокомісією та РФ на період опалювального сезону 2015-2016 рр.

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Довідка УНІАН. C червня 2015 року переговори з "Газпромом" про постачання газу в Україну проходили із залученням Єврокомісії. 1 липня 2015 "Нафтогаз" припинив імпорт російського газу через невизначення умов постачань аж до кінця опалювального сезону 2015-2016 рр. Фінальна тристороння зустріч пройшла в кінці вересня, сторони затвердили всі умови, однак протокол так і не був підписаний. За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, міністр енергетики РФ Олександр Новак не мав на це повноважень.

В кінцевому підсумку, 9 жовтня голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив про досягнення з НАК "Нафтогаз України" домовленостей про відновлення постачань російського газу в Україну з 12 жовтня 2015 року.