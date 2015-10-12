Екс-глава найбільшої нафтогазової компанії Китаю засуджений за корупцію

Колишній глава найбільшої нафтогазової компанії Китаю CNPC Цзян Цземінь засуджений до 16 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, на 13 років позбавлення волі засуджено його співучасника — Чи Чунченга, який раніше очолював провінцію Сичуань, передає Газета.RU з посиланням на видання South China Morning Post.

Екс-глава CNPC, який раніше також обіймав посаду голови комітету з контролю та управління держмайном при Держраді КНР, був звинувачений в корупції і перевищенні посадових повноважень. Цземінь визнав свою провину і оскаржувати рішення суду провінції Хубей не має наміру.

Читайте такожУкраїна і Китай домовилися про створення інституту розвитку атомних технологійЗа версією слідства, Цземінь особисто або через свою дружину отримав в загальній складності 14 млн юанів хабарів, а Чунченг — 39,8 млн юанів.

Цзян Цземінь став головою держкомітету у березні 2013 року, коли формувався новий склад китайського уряду. До цього він протягом майже семи років керував найбільшою нафтогазовою компанією Китаю.

Раніше повідомлялося, що китайські власті почали розслідування проти колишнього глави другої нафтогазової компанії Китаю — Sinopec.