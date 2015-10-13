Ціни на нафту зростають після обвалу напередодні

На світових торгах у вівторок, 13 жовтня, ціни на нафту відновили зростання після падіння в понеділок, передає Reuters.

Так, з початку торгів ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,31, до $50,17 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,32, до $47,42. У понеділок, 12 жовтня, обидва еталона подешевшали більш ніж на $2,50 після повідомлення, що ОПЕК збільшила видобуток у вересні.

Читайте такожEIA очікує рекордного за шість років зростання світового споживання нафтиОПЕК значно підвищила прогноз попиту на свою нафту в 2016 році, очікуючи скорочення видобутку в країнах, що не входять в організацію. За даними джерел, у вересні організація підвищила видобуток на 110.000 барелів на добу до 31,57 мільйона.

Міністр нафтової промисловості Кувейту Алі аль-Омаір в понеділок зазначив ознаки відходу з ринку виробників з високою собівартістю, а також ознаки того, що зростання світової економіки прискориться на початку 2016 року.

Між тим, свіжа статистика Китаю знову підтвердила уповільнення економічного зростання: експорт у вересні в юанях знизився на 1,1 відсотка порівняно з минулим роком, а імпорт впав на 17,7 відсотка.