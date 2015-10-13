Україна відновила реверс газу з Польщі

Україна відновила імпорт природного газу з Польщі, повідомляє РБК-Украина з посиланням на заяву керівника прес-служби оператора газотранспортної системи компанії "Укртрансгаз" Максима Білявського.

"Сьогодні вранці була отримана заявка на імпорт газу з Польщі в обсязі 0,3 мільйона кубометрів", - повідомив він.

"За словами Білявського, заявлений обсяг газу записаний на оперативний балансовий рахунок, і як тільки буде накопичено достатній для фізичного виміру обсяг, у рамках комерційного місяця буде здійснена фізична прокачування цього газу", - говориться в повідомленні.

Раніше "Укртрансгаз" та оператор газотранспортної системи Польщі компанія Gaz-System підписали угоду про співпрацю з підготовки пілотного проекту з організації пакетних аукціонів потужностей на польсько-українському кордоні, які будуть проводитися на платформі аукціонів компанії Gaz-System.

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Поставки газу з Польщі до України здійснюються з газовимірювальній станції (ГВС) "Германовіце" (Польща). Україна припинила імпортувати газ через Польщу з травня 2015 року.