Глава "Роснефти" прогнозує обвал видобутку нафти в Росії

Глава російської держкомпанії "Роснефть" Ігор Сєчін прогнозує обвал видобутку нафти за 3 роки на 25-30 мільйонів тонн на рік через рішення уряду про заморожування податкового маневру, а саме заморозку експортного мита та підвищення податку на видобуток корисних копалин (ПВКК), повідомляє Газета.ru.

"Ситуація з інвестиційними програмами погіршується після прийняття в рамках бюджетного процесу рішень щодо збереження експортного мита. Якщо ця тенденція буде продовжена, то протягом найближчих трьох років ми будемо відчувати ефект зниження видобутку на 25-30 мільйонів тонн нафти щорічно", — заявив глава компанії "Роснефть".

"Сєчін переконаний, що модель зростання російської економіки має бути навколо податкової системи, а саме її збереженням", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що раніше російський уряд прийняв рішення заморозити експортне мито на нафту, тим самим припинивши податковий маневр в енергетичній галузі. Відповідно до податкового маневру, ПВКК зростає, а мито знижується. Збереження мита та підвищення ПВКК має додатково наповнити бюджет на 3,2 мільярда доларів податків з нафтової галузі.

Читайте такожПутіну не вистачає грошей у бюджеті: вирішив підвищити податки для нафтовиків