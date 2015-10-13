Україна відновлює імпорт газу з усіх напрямків - "Укртрансгаз"

Україна напередодні опалювального сезону 2015-2016 років з 13 жовтня здійснює імпорт природного газу з усіх діючих напрямків.

За даними оператора ГТС України держкомпанії "Укртрансгаз", вранці 13 жовтня була отримана заявка на імпорт газу з Польщі в обсязі 0,3 мільйона кубометрів.

Крім цього, за 12 жовтня з території РФ надійшло 50,8 мільйона кубометрів газу для потреб споживачів.

"Одночасно з цим, блакитне паливо надходило із Словаччини та Угорщини в обсягах - 16,1 і 0,8 мільйона кубометрів", - повідомив керівник прес-служби "Укртрансгазу" Максим Белявський.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" відновив постачання газу в Україну після отримання передоплати від "Нафтогазу України" у сумі 234 мільйони доларів з обіцяних 500 мільйонів доларів.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 років та для гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС має збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів.

Станом на 11 жовтня в ПСГ України накопичено 15,8 мільярда кубометрів газу.