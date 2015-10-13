Саудівська Аравія почала поставляти нафту до Польщі, витісняючи Росію

"Саудівська Аравія вперше вийшла на ринок Польщі з поставками сировини через Гданськ", - сказав Сєчін.

Глава Роснефти не назвав обсягу поставок саудівського сировини в Польщу, де вона буде конкурувати з російською, але уточнив, що вартість арабської нафти нижча за російський сорт Urals, передає Рейтер.

"(Саудівська Аравія) активно демпінгує, що є також елементом зміни світових цін. Безумовно, боротьба за ринки є на цьому етапі одним із ключових факторів",- сказав Сєчін у вівторок.

Як повідомило джерело в торгових колах, перший вантаж прийшов до Гданська 21 вересня. Він підтвердив, що Саудівська Аравія продає сировину дешевше Urals.

"Польща отримала як мінімум три партії. Знижка (Brent) просто чарівна (порівняно з Urals). Вони постачають у Гданськ", - сказало джерело.

Він вважає, що саудівська нафта пішла на нові ринки напередодні загострення конкуренції через повернення ресурсів Ірану після скасування санкцій:

"Вони хочуть зайняти частку на ринку, зокрема в Польщі, перед тим як повернеться Іран".

Російська нафта Urals втрачає позиції на нафтовому ринку Європи через приплив дешевших сортів із Близького Сходу, і цей тиск безперервно зростає, кажуть трейдери і аналітики.

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В останні місяці інша країна Євросоюзу - Угорщина збільшила купівлю нафти іракського Курдистану замість Urals, і витіснення російського сорту з одного з традиційних ринків в умовах низьких міжнародних цін на сировину стало першим підтвердженням початку великих поставок в Європу курдської нафти, видобуток якої швидко зростає.

Надлишок нафти на світовому ринку збережеться протягом 2016 року на тлі уповільнення зростання світового споживання і майже рекордного видобутку найбільших виробників ОПЕК, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство (IEA).

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Згідно з прогнозом Міненерго, видобуток нафти в РФ зросте в 2015 році до 531 мільйона тонн з 527 мільйонів тонн, а експорт - до 235-237 мільйонів тонн з 223 мільйонів тонн. У наступні роки Міненерго очікує стабілізації видобутку нафти на рівні 525 мільйонів тонн і подальшого зростання експорту сировини.