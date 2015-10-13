"Укренерго" включило в роботу пошкоджену лінію електропостачання Криму

«Увечері 12 жовтня завершилися роботи з відновлення пошкодженої електроопори повітряної лінії «Мелітополь-Джанкой» 330 кВ. 13 жовтня о 6:08 лінію включено у роботу», - йдеться в повідомленні «Укренерго».

Як відзначили в компанії, включення даної лінії в роботу дозволило поновити реконструкцію іншої лінії - «Каховка-Джанкой», яка триватиме до 19:00 18 жовтня.

«Після цього енергозабезпечення АР Крим здійснюватиметься за нормальною схемою живлення», - відзначили у держкомпанії.

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Як раніше повідомляв УНІАН, електропостачання Криму, незважаючи на заяви активістів про початок енергетичної блокади півострова, станом на 12 жовтня здійснювалося по двох лініях електропередач.

11 жовтня постачання електрики до Криму припинилися по лінії «Мелітополь-Джанкой».

За словами заступника голови штабу цивільної ініціативи з блокади Криму Ізета Гданова, одна з електроопор лінії на Херсонщині раніше була пошкоджена невідомими. Біля неї зібралися сотні учасників блокади, в тому числі і місцеві жителі. Через це енергетики не могли продовжити ремонтні роботи: на об'єкті перебували сторонні люди.

20 вересня розпочалась безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, що прямує до Криму з продуктами і товарами, ініційована лідерами кримських татар.