Україна з початку року імпортувала вугілля на $1,25 мільярда

Україна в січні-вересні 2015 року імпортувала кам'яного вугілля та антрациту на загальну суму 1,25 мільярда доларів, повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України в січні-вересні 2015 року були Росія, США та Австралія.

Імпорт вугілля з Росії за 9 місяців 2015 року у грошовому обчисленні склав 567,388 мільйона доларів, США – 328,507 мільйона доларів, з Австралії – 95,944 мільйона доларів. На інші країни довелося 257,782 мільйона доларів.

Експорт кам'яного вугілля і антрациту в січні-вересні 2015 року у грошовому виразі склав 41,147 мільйона доларів.

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Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більша частина шахт.

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції та "зелена" енергетика.

Україна у 2014 році імпортувала кам'яного вугілля та антрациту на загальну суму 1,773 мільярда доларів.