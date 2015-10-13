Кабмін переніс початок дії постанови про створення страхового запасу газу

Про це повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин після засідання уряду у вівторок.

"Ми перенесли термін початку дії постанови зі страхового запасу на 1 січня", - сказав він.

За словами міністра, перспективи введення в дію цієї постанови потребують додаткового вивчення.

“Протягом цього періоду подивимося, промоніторимо. Спробуємо проаналізувати, чи буде це один місяць (страховий запас в обсязі місячного споживання - УНІАН), або цю величину потрібно коригувати", - підкреслив Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів ухвалив постанову, що зобов'язує постачальників природного газу створити страховий запас в обсязі місячного споживання.

При цьому постачальники мають право реалізовувати природний газ лише за наявності у них страхового запасу в місячному обсязі споживання.

У разі використання постачальником частини страхового запасу він, як зазначається в урядовій постанові, зобов'язаний при виникненні негативного дисбалансу відновити протягом місяця використані обсяги страхового запасу.

Облік страхового запасу постачальника ведеться оператором газосховища.

Спочатку норма починала діяти для постачальників, які мають власний видобуток, із 1 січня 2016 року. Для всіх інших – із моменту набуття чинності постанови.