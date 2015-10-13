Міжнародне енергетичне агентство: в 2016 році надлишок нафти збережеться

Про це пише в щомісячній доповіді Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), передають «Ведомости».

Хоча нафтовидобуток в США став знижуватися і починають позначатися наслідки скорочення капіталовкладень нафтовими компаніями, видобування в країнах ОПЕК в цілому зростає, зазначає агентство, як і в деяких країнах, що не входять в картель: зокрема, Росія і Бразилія в серпні видобули рекордні обсяги. Пропозиція нафти у вересні, за оцінкою МЕА, становила 96,6 млн барелів у день.

Споживання ж цього року зросте на 1,8 млн барелів (у вересні МЕА прогнозувало 1,7 млн, що було найвищим показником за останні п'ять років) і становитиме 94,5 млн барелів у день. Однак наступного року темпи зростання впадуть до 1,2 млн барелів на день, тоді як місяць тому МЕА очікувало на 1,4 млн барелів. Знизити оцінку попиту на 2016 р. його змусили прогнози МВФ, який знизив оцінку зростання світової економіки до 3,3% до 3,1% в 2015 р. і з 3,8% до 3,6% у 2016 р.

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Найбільші світові споживачі нафти, такі як США і Китай, збільшили закупівлі нафти цього року, зокрема в результаті зростання попиту на бензин. Однак «ейфорія, викликана низькими цінами», спадає, зазначає МЕА. Крім того, на ситуацію негативно впливає погіршення економічної ситуації в нафтозалежних країнах, таких як Канада, Бразилія, Росія, Венесуела, Саудівська Аравія. «Нижчі ціни на сировину за інших рівних в кінцевому підсумку ведуть до зменшення держвидатків і потенційно підривають споживчі витрати у багатьох з цих країн», – йдеться в доповіді.

Низькі ціни ведуть до того, що в США відзначається різке уповільнення зростання нафтовидобутку. «Подальше скорочення бурової активності, що спостерігається з початку вересня, як очікується, прискорить падіння обсягів видобутку важкодобувної нафти в США», – вважають в МЕА. Зараз США видобувають на 300 000 барелів на день більше, ніж рік тому, тоді як на початку 2015 р. перевищення становило 1,6 млн барелів на день.

Проте в ОПЕК Ірак зараз видобуває нафту в рекордних обсягах, через що виробництво в країнах картелю зросло у вересні на 90 000 барелів, до 31,7 млн барелів у день. За період з початку року видобуток становив у середньому 31,2 млн барелів на день, що на 1 млн барелів більше, ніж за аналогічний період 2014 р.

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«Через уповільнення зростання попиту в наступному році та очікуваного приходу (на ринок) додаткових барелів з Ірану у разі пом'якшення міжнародних санкцій надлишок пропозиції, швидше за все, збережеться протягом 2016 р.», – роблять висновок експерти МЕА.

За їх оцінкою, після пом'якшення санкцій на початку наступного року Іран може швидко наростити видобуток до 3,6 млн барелів з нинішніх 2,9 млн барелів у день.