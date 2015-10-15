Компанія російського мільярдера придбала нафтогазові активи в Норвегії

Про це повідомила в середу, 14 жовтня, компанія DEA в Гамбурзі, передає Deutsche Welle.

З нинішнього року DEA належить зареєстрованій у Люксембурзі компанії LetterOne, яка була створена власниками "Альфа-груп" на чолі з російським мільярдером Михайлом Фрідманом. Угоду повинні схвалити антимонопольні органи Норвегії та Євросоюзу.

У E.ON сподіваються, що угода допоможе концерну реалізувати нову стратегію розвитку, заявив член правління Міхаель Зен. За його словами, концерн також вивчає можливість продажу підрозділу, що займається видобутком нафти і газу в британській частині Північного моря. В результаті відмови від атомної енергетики в Німеччині E.ON зіткнувся з серйозними проблемами. У майбутньому компанія має намір сконцентруватися на альтернативній енергетиці, експлуатації енергомереж та послугах в енергетичній сфері.

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За даними DEA, завдяки угоді компанія зможе збільшити в Норвегії щоденний видобуток вуглеводнів майже вдвічі - до 75 тисяч барелів нафтового еквівалента. DEA займається геологорозвідкою і видобутком газу і нафти в багатьох країнах світу, у тому числі в Єгипті, Данії, Великобританії, Алжирі та Туркменістані.

Примітно, що лише нещодавно стало відомо про продаж компанією DEA своїх газових родовищ, які також розташовані в Північному морі, але в акваторії Великобританії. Причиною продажу компанією своїх родовищ у цьому разі була дія санкцій ЄС проти Росії, які були запроваджені через анексію Криму та політику Москви у конфлікті на Донбасі.

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Як повідомляв УНІАН, за даними близьких до переговорів джерел, сума операції оцінюється в $1,2 млрд. Зазначається, що EON володіє 28,1% у нафтогазоконденсатному родовищі Skarv в Норвезькому морі (воно знаходиться під управлінням BP). Його передбачувана потужність - 165 000 барелів нафти на добу. У родовищі Njord, що знаходиться під управлінням Statoil, EON володіє 30%, а в родовищі Hyme – 17,5% Від продажу всіх своїх нафтогазових активів в Норвегії, британській частині Північного моря й Алжирі в рамках реструктуризації EON розраховує виручити $2 млрд.