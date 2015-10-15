Японія перезапустила другий реактор після аварії на АЕС "Фукусіма"

Фахівці компанії Kyushu Electric Power Co виконали перезапуск другого реактора на АЕС "Сендай" в Японії, яка стала першою станцією, де була відновлена робота реактора після аварії на АЕС "Фукусіма-1" в 2011 році, пише Прайм.

"Вироблення першої електрики реактором другого енергоблоку очікується 21 жовтня. Після того, як перша електроенергія буде вироблена, ми маємо намір провести налагоджувальні роботи, поступово підвищуючи потужність", - повідомляється в прес-релізі, оприлюдненому на сайті оператора АЕС.

Реактор першого енергоблоку АЕС "Сендай" був перезапущений 11 серпня і через три дні дав першу електрику. У вересні перший реактор був виведений на повну потужність. Він став першим із 48 зупинених після аварії на АЕС "Фукусіма-1" реакторів, який пройшов тести на відповідність новим нормам безпеки і перезапуск якого був схвалений державним комітетом контролю над атомною енергетикою.

Спочатку перезапуск першого і другого реактора АЕС "Сендай" планувався на початок 2015 року, проте у проектних документах, необхідних для відновлення роботи станції, виявили недоліки в кресленнях і даних по сейсмостійкості. Реактори були визнані такими, що відповідають новим критеріям безпеки АЕС в 2014 році. Перезапуск реактора на другому енергоблоці може бути здійснено в середині жовтня.

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До аварії в березні 2011 року атомна енергетика забезпечувала до 30% потреб Японії. Зараз зупинені всі 48 атомних реакторів на території країни. В даний час 20 реакторів 13 японських АЕС проходять перевірку, яка повинна встановити рівень їх відповідності введеним влітку 2013 року новим стандартам безпеки.