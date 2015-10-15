Росія визнала ризики виходу Саудівської Аравії на ринок нафти ЄС
РФ вважає це "жорсткою конкуренцією".
Росія вважає "жорсткою конкуренцією" вихід Саудівської Аравії на європейський ринок, який традиційно вважався основним споживачем російської нафти, заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає Reuters.
Нафта з Саудівської Аравії з'явилася в ЄС на тлі посилення розбіжностей Москви і Ер-Ріяда по Сирії, де Росія завдає ударів по підтримуваним США і саудитами повстанцям. Президент РФ Володимир Путін днями обговорив сирійське врегулювання з Мухаммадом ібн Салман Аль-Саудом - сином саудівського короля і провідною фігурою у виробленні політики в сфері безпеки в регіоні.
Читайте такожСаудівська Аравія почала поставляти нафту до Польщі, витісняючи РосіюНовак підтвердив, що Росія 21 жовтня буде брати участь у нараді Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і держав-виробників сировини, що не входять в картель.
Вісім країн, що не входять в ОПЕК, отримали запрошення на технічну нараду організації 21 жовтня у Відні. Це - Росія, Азербайджан, Казахстан, Бразилія, Колумбія, Мексика, Норвегія і Оман.
На технічній нараді Венесуела запропонує ОПЕК нову стратегію підвищення цін, що передбачає поетапне зниження видобутку для підтримки ціни не нижче рівня $70 за барель. Міністр нафтової промисловості Кувейту підтвердив, що ОПЕК обговорить цю стратегію.
Влада Росії, залежної від сировинних доходів, через дворазове падіння цін на нафту і санкції всіма силами намагаються залатати дірку у бюджеті, що утворилася. Але російська нафта Urals втрачає позиції на нафтовому ринку Європи через приплив більш дешевих сортів з Близького Сходу, і цей тиск безупинно зростає.