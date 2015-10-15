Нафта дешевшає через надлишок пропозиції

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,18 до $49,33 за барель, а ф'ючерси на WTI подешевшали на $0,19 до $46,45, пише Рейтер.

Запаси нафти в США, за даними Американського інституту нафти, минулого тижня зросли на 9,3 мільйона барелів за прогнозу підвищення на 2,8 мільйона барелів.

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"Наш базовий сценарій передбачає ціну Brent до $85 за барель до 2020 року, що приблизно на $20 вище за поточні прогнози на 2020 рік. Ситуація на нафтовому ринку після 2016 року сильно залежить від трьох змінних: ослаблення впливу Китаю на споживання нафти, повернення на ринок іранської нафти і темпу зниження видобутку на зрілих родовищах", - йдеться в звіті банку Barclays.

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Імпорт нафти в Китаї в найближчі п'ять років буде зростати в середньому на 3,2 відсотка в рік, прогнозує фірма BMI Research, що входить у рейтингове агентство Fitch. За дев'ять місяців 2015 року Китай підвищив імпорт нафти на 8,8 відсотка до 248,62 мільйона барелів.