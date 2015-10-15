Білорусь має намір постачати електроенергію в Польщу і країни Балтії

Білорусь опрацьовує можливість експорту електроенергії в Польщу і країни Балтії, заявив міністр енергетики країни Володимир Потупчик, передає БЕЛТА.

"Ми зараз здійснюємо експортні поставки електроенергії в невеликих обсягах. У зв'язку з модернізацією галузі у нас відкриваються великі можливості. Наш продукт став досить конкурентним не тільки на внутрішньому ринку, але й на зовнішніх. Тому ведеться серйозна робота з партнерами за кордоном, зокрема, ми готові пропонувати свою продукцію в Польщу і країни Балтії", - сказав міністр.

Читайте такожУкраїна попросила Білорусь дозволити транзит газу з ЛитвиЗа його словами, Міненерго зараз працює над вирішенням технічних проблем з організації експорту електроенергії. "Ми не можемо запропонувати нашу електроенергію ні Росії, ні Україні. Це пов'язано в тому числі і з вартістю палива на цих ринках. Вартість газу для енергетиків Білорусі в три рази вище, ніж у Росії. При цьому собівартість виробленої електроенергії вище лише на 8 відсоткових пунктів, це результат модернізації білоруської енергосистеми, в яку ми вже вклали близько $8,5 млрд", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що в Білорусі зроблені серйозні зрушення щодо скорочення імпорту електроенергії. За даними Міненерго, в 2014 році порівняно із 2012-м імпорт знизився майже вдвічі. У 2012-му це було 7,9 млрд кВт/год, 2013-му - 6,7 млрд кВт/год, 2014-м - 3,8 млрд кВт/год. У минулому році Білорусь поставила закордонним споживачам близько 500 млн кВт/год електроенергії. У 2015 році планується імпортувати 2,8 млрд кВт/год електроенергії, у 2016-му - 2,5 млрд кВт/год.

Зараз Білорусь будує свою першу АЕС в 18 кілометрах від міста Островець (Гродненська область). Згідно з планами, перший блок АЕС має бути введений в експлуатацію в 2018 році, другий - в 2020 році. Основной партнер Республіки Білорусь в проекті з будівництва АЕС - російська компанія «Атомстройекспорт».

Україна в січні-серпні 2015 року скоротила експорт електроенергії в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року в 2,5 рази - до 2,541 млрд кВт/год з 6,419 млрд кВт/год.