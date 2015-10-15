Аварійність розподільних газопроводів в Україні через 5 років збільшиться в 10 разів — експерт

У 2014 році кожен сотий кілометр розподільних газопроводів в Україні був аварійним, до 2020-го таким буде кожен 10 км, заявив екс-технічний директор компанії RWE, а нині незалежний експерт Станіслав Казда, повідомляє DT.UA.

До такого висновку, за його словами, прийшли інженери та експерти, вивчивши технічний стан 17 регіональних газорозподільних мереж (облгазів) в Україні.

"3,5-4 тис. км необхідно замінювати щорічно. Це коштує мінімум 2-2,5 млрд грн", - констатує експерт. І це тільки для запобігання аварійності в газорозподільній системі України. Для нормальної планової, хоча і термінової заміни технічно небезпечних ділянок "щороку потрібно близько 7 млрд грн", сказав Казда під час міжнародної конференції "Газовий ринок України: останній європейський кордон?" 14 жовтня у Києві.

Технічний стан газорозподільних пунктів (ГРП) насторожує не менше. Експерти припускають наявність лише 4%, що потребують заміни ГРП. У той час як в Україні цей показник в три, а в багатьох випадках і в чотири рази перевищує вищевказані допустимі відхилення.

За словами Казди, "якщо в 2014 році кожен 12-й газорозподільний пункт в Україні був в аварійному стані, то до 2020 року, за такого розвитку ситуації, аварійним буде вже кожен шостий ГРП".

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В якості прикладу фінансування заміни газорозподільних мереж та ГРП експерт навів Чехію: в перерахунку на одного абонента на заміну відпрацьованих газомереж і ГРП у цій країні щорічно використовують (за призначенням) 1 200 грн, в той час як в Україні – заледве 25 грн в рік.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів повернув у власність найбільшого енергетичного держхолдингу України «Нафтогаз» розподільні мережі обласних газорозподільчих компаній, більша частина яких контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем. Відповідне рішення закріплене в урядовій постанові від 30 вересня 2015 року.

Згідно з документом, Кабмін вніс зміну до своєї ж постанови від 20 серпня 2012 року, яким облгазам були передані в безкоштовне оперативне управління розподільні мережі.

Довідка УНІАН. Структури бізнесмена Дмитра Фірташа, за даними ЗМІ, контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.