Коболєв: запаси газу в сховищах до кінця жовтня перевищать 17 мільярдів

Голова державного енергохолдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв прогнозує досягнення понад 17 млрд куб. м запасів природного газу в підземних сховищах (ПСГ) до кінця жовтня, що дозволить комфортно пройти зимовий період 2015-2016 рр.

Про це він заявив на засіданні антикризового штабу при Кабінеті міністрів у Києві 15 жовтня.

«За нашими розрахунками, до кінця місяця запаси газу в ПСГ перевищать 17 млрд куб. м, що буде більше, ніж минулого року», - сказав Коболєв.

«Це дає нам право на відносно комфортну перспективу проходження цього осінньо-зимового сезону», - додав він.

За словами голови "Нафтогазу", на сьогоднішній день у ПСГ України накопичено близько 16 млрд куб. м газу.

Коболєв також зазначив, що після досягнення з «Газпромом» домовленості про ціну на російський газ у 227,36 дол. за тис. куб. м, Україна з 12 жовтня, після здійснення передоплати, почала активне закачування цього виду палива.

За його словами, імпортом газу з ЄС із 1 жовтня зайнялися приватні компанії. На сьогоднішній день «Нафтогаз» імпортує європейський газ через територію Словаччини, а приватні компанії – через Угорщину та Польщу.

Як повідомляв УНІАН, Україна напередодні опалювального сезону 2015-2016 рр. із 13 жовтня здійснює імпорт природного газу за всіма діючими напрямками.

За даними «Укртрансгазу», вранці 13 жовтня було отримано заявку на імпорт газу з Польщі обсягом 0,3 млн куб. м. Одночасно з цим газ надходив зі Словаччини та Угорщини в обсягах 16,1 і 0,8 млн куб. м.

З 13 жовтня Україна збільшила закупівлю російських вуглеводнів порівняно з попереднім днем удвічі - до 104,091 млн куб. м із 50,35 млн куб. м.