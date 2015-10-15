Яценюк: середньоєвропейська ціна газу $250, дешевше Україна не знайде

Середньоєвропейська ціна на газ становить близько 250 доларів за тисячу кубометрів, і більш дешевого газу Україні не знайти, сказав в ході селекторної наради прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Вся країна слухає казку, яку ми чули протягом 20 років. Газ – безкоштовно! Нафтопродукти, я так розумію, теж безкоштовно. Скоро вже продукти харчування, я пропоную, теж пообіцяти безкоштовно – щоб вже набрехати так, як не брехали 20 років. Але я хочу сказати, той, хто знайде газ за "безкоштовно", нехай покаже, де він продається, - сказав Яценюк. – У парламенті відомі особистості розповідали про газ по 150 доларів від нашого північного сусіда. Але якщо він буде по 250, як є сьогодні, хай би повернули різницю в 100 доларів. Я так розумію, що гроші на рахунках залишилися. І я прошу всю країну почути наступне: досить брехні. Український газ йде населенню, і якщо б газ населенню не йшов, то ціна була б не 3 600 гривень за 200 кубометрів по соціальній нормі, а 7 200 гривень. І якщо б не було цього українського газу, то платіжки за тепло були втричі вищі від нинішніх. Тому дискусія про ціну проста. Зайдіть на сайт і подивіться, скільки коштує газ в Європі. Менше ціни 250 доларів сьогодні немає".

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