Історична угода: Польща допоможе країнам Балтії позбавитися від російської газової залежності

В Європейському Союзі уклали угоду про перше газове сполучення між Польщею і Литвою, чим покладено край газової ізоляції країн всього балтійського регіону.

Церемонія підписання документу відбулася в четвер у Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Документ був підписаний у присутності президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера, комісара з питань у сфері клімату та енергетики Мігеля Аріаса Каньєте, прем'єр-міністра Польщі Єви Копач, президента Литви Далі Грібаускайте, прем'єр-міністра Латвії Лаймдоти Страуюми та прем'єр-міністра Естонії Таави Рійваса.

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