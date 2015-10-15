Історична угода: Польща допоможе країнам Балтії позбавитися від російської газової залежності
14:19, 15 жовтня 2015Енергетика
9854
Церемонія підписання документа про перше газове сполучення між Польщею і Литвою відбулася в четвер у Брюсселі.
REUTERS
В Європейському Союзі уклали угоду про перше газове сполучення між Польщею і Литвою, чим покладено край газової ізоляції країн всього балтійського регіону.
Церемонія підписання документу відбулася в четвер у Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.
Документ був підписаний у присутності президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера, комісара з питань у сфері клімату та енергетики Мігеля Аріаса Каньєте, прем'єр-міністра Польщі Єви Копач, президента Литви Далі Грібаускайте, прем'єр-міністра Латвії Лаймдоти Страуюми та прем'єр-міністра Естонії Таави Рійваса.
Читайте такожБолгарія, Румунія і Греція з'єднають ГТС для зниження залежності від Росії
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter