Яценюк про кредит ЄБРР на закупівлю газу: завтра поставимо крапку в цьому питанні

Кабінет міністрів України планує 16 жовтня зібратися на нараду з питань забезпечення закупівлі палива, в першу чергу газу, і запросити на цю нараду представників ключових кредиторів країни - Міжнародного валютного фонду, Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку, сказав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що одним з основних питань стане виконання умов кредитування НАК «Нафтогаз України» обсягом 300 млн дол. з боку Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю палива у європейських постачальників. «Плануємо завтра провести нараду, у тому числі з приводу отримання 300 млн дол. на закупівлю газу на західних кордонах, - сказав Яценюк. - Позиція Міненерговугілля поставила не просто під питання, а під ризик отримання 300 млн дол. для України. Завтра я планую нараду - ми поставимо в цьому питанні крапку».

Раніше Міністерство палива та енергетики України висловило низку зауважень до плану реформування «Нафтогазу», який є однією з складових частин плану кредитування держхолдингу.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада директорів одного з основних кредиторів України - Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) схвалила виділення нашій країні кредиту обсягом 300 млн дол. для закупівлі Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» природного газу на європейському ринку і закачування його до підземних сховищ, що дозволить провести опалювальний сезон 2015-2016 років.

У ЄБРР підкреслили, що поряд із закупівлею палива кредит також дозволить профінансувати низку суміжних проектів, які сприятимуть посиленню енергетичної безпеки України за рахунок диверсифікації постачальників і маршрутів постачання природного газу.

Як підкреслив керуючий директор ЄБРР з енергетики та природних ресурсів Ріккардо Пуліті, кредитні кошти дозволять реалізувати ідею створення незалежного регулятора на паливному ринку, удосконалити тарифну методологію, запровадити кодекс газових мереж.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на 1 вересня 2015 року банк взяв на себе зобов'язання щодо надання 11 мільярдів євро у рамках 346 проектів у країні.