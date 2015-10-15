Південноафриканське вугілля має прибути до України наприкінці листопада

Поставки південноафриканського вугілля для потреб теплових електростанцій України, які відчувають гострий дефіцит цього виду палива через військові дії на Донбасі, очікують наприкінці листопада 2015 року, сказав на прес-конференції в Києві головний диспетчер держкомпанії "Укренерго" Віталій Зайченко.

"Нажаль, поки немає поставок південноафриканського вугілля... ці поставки очікуються на кінець листопада", - сказав Зайченко.

Як зазначив представник "Укренерго", за планом Міненерговугілля на 1 листопада 2015 року на складах ТЕС мало бути накопичено 2,5 мільйона тонн вугілля (1,3 мільйона тонн газової марки вугілля та 1,2 мільйона тонн антрациту).

"Буде відставання від плану приблизно на 300 тисяч тонн", - додав Зайченко.

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Як раніше повідомляв УНІАН, держкомпанія "Центренерго" законтрактувала на листопад-грудень 2015 року два судна по 160 тисяч тонн південноафриканського вугілля.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина, по одному судну вже проведена передоплата.

Раніше міністр повідомляв, що "Центренерго" очікує до середини жовтня 160 тисяч тонн імпортного вугілля для завантаження на свої виробничі потужності.

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більша частина шахт.

Понад 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта виробляють ТЕС шляхом спалювання газу та вугілля, а також гідроелектростанції і "зелена" енергетика.