Нова витівка Росії: зібралася побудувати газопровід в Пакистані за $2,5 мільярда

Росія підписала міжурядову угоду про будівництво газопроводу в Пакистані потужністю 12,4 мільярда кубометрів на рік і вартістю $2,5 мільярда, передає Reuters.

Газова магістраль протяжністю 1.100 кілометрів з'єднає термінал з прийому скрапленого природного газу (СПГ) на півдні Пакистану (порт Карачі) з північчю країни (місто Лахор).

Читайте такожСирійські ризики для "Газпрому": Росія може втратити газовий ринок ЄвропиОчікується, що майбутній газопровід вийде на повну проектну потужність до другого кварталу 2020 року, а його будівництвом займеться одна з "дочок" Ростеха РТ - Глобальні ресурси, яка буде володіти цією магістраллю протягом 25 років, отримуючи плату за прокачування.

Замовником газопроводу буде пакистанська держкомпанія ISGSL, яка буде постачати газ та оплачувати послуги з його транспортування.

Після 25 років експлуатації газопровід буде переданий у власність Пакистану.