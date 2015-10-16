Ціна нафти Brent знову перевищила $50 за барель

На світових торгах у п'ятницю, 16 жовтня, ціни на нафту відновили зростання.

За даними Інтерконтинентальної біржі ICE, вартість листопадового ф'ючерсу на північноморську суміш Brent піднялася на 1,1% - до $50,30 за барель, листопадових ф'ючерсів на легку нафту WTI підвищилася на 1,55%, до $47,11.

Читайте такожРосія визнала ризики виходу Саудівської Аравії на ринок нафти ЄСЗа даними Міністерства енергетики США, товарні запаси нафти в США минулого тижня зросли на 7,56 млн барелів, до 468,6 млн барелів, що близько до рекордного показника для даного періоду року за останні 80 років.

Ринок також відреагував на заяви членів ради керуючих Федеральної резервної системи (ФРС) США, які ставлять під сумнів не тільки найближчі перспективи розвитку економіки, але і ймовірність реалізації умов для підвищення ставок.