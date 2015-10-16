Кабмін дав Демчишину місяць на визначення постачальника газу "останньої надії"

Кабінет міністрів зобов'язав Міністерство енергетики та вугільної промисловості в місячний термін забезпечити проведення конкурсу з визначення постачальника природного газу «останньої надії», необхідність у якому закріплена в законі «Про ринок природного газу», який набрав чинності з 1 жовтня.

Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 30 вересня 2015 року, опублікованій в газеті «Урядовий кур'єр» 15 жовтня.

Читайте також"Нафтогаз" списав збитки на державу Згідно із Законом «Про ринок природного газу», постачальник «останньої надії» - це особлива категорія постачальника природного газу (гарантований постачальник), за яким закріплено право постачати природний газ в особливих випадках (банкрутство, скасування чи призупинення ліцензії іншого постачальника).

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 жовтня 2015 року вступив в силу закон про ринок природного газу, згідно з яким найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» втрачає монополію на цьому ринку.

«Ми фактично будуємо повністю європейську немонополізовану систему ринку природного газу, де постачальник сам визначає, кому продавати і де, покупець сам визначає, у кого купувати», - заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, коментуючи даний закон.