"Газпрому" загрожує дроблення: його долю вирішить в кінці жовтня Путін

Заступник глави Федеральної антимонопольної служби Росії Анатолій Голомолзін не виключає можливості обговорення питання поділу "Газпрому" на транспортну і видобувну складові на президентській комісії з ПЕК, передають РІА Новости.

"Є ряд заходів, які спрямовані на реструктуризацію, їх будемо обговорювати в рамках відповідної програми розвитку ринку у сфері газу. Можливість розробки такого документа передбачена "дорожньою картою" розвитку конкуренції. Це питання може стати предметом прийняття подібного документа, предметом обговорення на президентській комісії з ПЕК", — сказав Голомолзін.

Читайте такожСтавка "Газпрому" на Азію може провалитися: Китай і Японія переглянули планиПри цьому він зазначив, що обговорюватися може і цілий ряд інших питань, спрямованих на розвиток конкуренції на цьому ринку. "Ми ці питання формулюємо, в тому числі в рамках обговорення енергетичної стратегії", — додав заступник глави ФАС.

"Газпром" є власником Єдиної системи газопостачання РФ, саме він задовольняє заявки незалежних виробників на доступ до системи. Ідея поділу газового концерну за видами діяльності — на видобувний сегмент і на транспортування і зберігання, обговорюється учасниками ринку досить давно.

В черговий раз ця тема була піднята "Роснефтью" у липні, коли нафтокомпанія направила в Міненерго свої пропозиції щодо концепції внутрішнього ринку газу в РФ. Зокрема, "Роснефть" запропонувала з 2025 року виділити з "Газпрому" газотранспортні потужності і сховища газу в окрему компанію, лібералізувати експорт газу, зберігши елементи держрегулювання. Раніше глава ФАС Ігор Артем'єв погодився з тим, що транспортування газу повинно бути виділено в окреме дочірнє товариство "Газпрому".

Засідання комісії з ПЕК за участю Путіна відбудеться 27 жовтня.