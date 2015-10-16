Євросоюз надасть обладнання для навчального центру при Запорізькій АЕС

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, 20 жовтня в Енергодарі (Запорізька АЕС) посол ЄС в Україні Ян Томбінський передасть це обладнання майбутньому навчальному центру.

Центр поновить свою роботу у 2016 році.

Навчальний центр – це сучасна навчальна база для співробітників атомних станцій, оснащена симулятором повномасштабного водо-водяного енергетичного реактора (ВВЕР). Вона забезпечить повний доступ обслуговуючого персоналу АЕС до широкого асортименту технічних засобів симуляції. Також центр проводитиме тренінги для працівників НАЕК «Енергоатом» із застосуванням передового міжнародного досвіду.

Фінансову допомогу вартістю 14 млн євро Євросоюз надає в рамках всесвітньої програми «Інструмент співпраці у сфері ядерної безпеки».

*** Після Чорнобильської катастрофи ЄС запровадив програму співпраці у сфері ядерної безпеки в рамках програми TACIS (Технічна підтримка країн СНД). З 1991 по 2006 рік ЄС виконав проекти з ядерної безпеки на суму 1,3 млрд євро. З них в Україні було реалізовано проектів на понад 560 млн євро. З 2007 по 2013 рік співпраця ЄС та України у сфері ядерної безпеки здійснювалась у рамках Інструменту співпраці у сфері ядерної безпеки (INSC). Загальний бюджет INSC становив 524 млн євро. У червні 2014 року в Брюсселі було узгоджено стратегію реалізації другої фази INSC (2014-2020 роки) і заплановано виділити ще 225 млн євро на проекти з ядерної безпеки. Частину цих коштів буде використано для фінансування подальших проектів в Україні.

Навчальний центр у Запоріжжі було створено урядом України наприкінці 90-х років. Його роботу було призупинено на сім років. З підписанням угоди з ЄС у 2007 році проект відновився за рахунок ресурсів INSC.