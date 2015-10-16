Кабмін на вимогу кредиторів затвердив реформу управління "Нафтогазом"

Кабінет міністрів України на своєму засіданні з участю представників міжнародних фінансових організацій ухвалив план корпоративного управління Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», повідомив під час ході брифінгу після закінчення засідання голова НАК Андрій Коболєв.

Він наголосив, що ухвалення такого плану є стратегічно важливим кроком у реформуванні НАК, оскільки в середньостроковій перспективі він дасть змогу держхолдингу отримати кредити ЄБРР в обсягу 300 млн дол. і Світового банку в обсягу 500 млн дол. Крім того, за словами Коболєва, цей план дасть змогу створити широку Наглядову раду директорів НАК, до якої можуть ввійти зокрема й представники міжнародних фінансових організацій.

«Сьогодні відбулася дуже важлива подія, яка матиме дуже позитивні наслідки для всієї нафтогазової галузі країни. Сьогодні було затверджено план реформування корпоративного управління групи НАК «Нафтогаз України», - сказав Коболєв. – Це рішення було одностайно затверджено на засіданні уряду, і воно матиме два важливих наслідки. У короткостроковій перспективі це дасть змогу «Нафтогазу» отримати 2 кредити - 300 млн дол від ЄБРР і 500 млн дол від Світового банку, які ми зможемо використати на закупівлю газу на всю зиму. А з точки зору довгострокових результатів – це впровадження нового якісного рівня управління «Нафтогазом» з боку держави».

Він пояснив, що одним з ключових елементів такого управління стане формування Наглядової ради директорів НАК. «Ключовим моментом такого рішення є створення повноцінної Наглядової ради директорів, яка складатиметься як безпосередньо з директорів компанії, так і з представників уряду, які здійснюватимуть контроль за всією діяльністю компанії, - зазначив Коболєв. - І сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк прямо запропонував представникам міжнародних фінансових організацій подумати про делегування своїх представників до Наглядової ради. Це надасть додаткового комфорту як українській стороні, так і міжнародній спільноті, яка виділяє гроші на потреби «Нафтогазу».

Крім того, за словами Коболєва, ухвалене рішення – це один з кроків з реформування «Нафтогазу», яке почалася ще в 2014 році і принципи якого були прописані ще в Коаліційній угоді, коли парламентарії погодилися запровадити нові принципи корпоративного управління в усьому держсекторі.

«Виконавцем плану (реформи корпоративного управління НАК - УНІАН) стане Міністерство економіки. І цей план передбачає цілий ряд нормативних актів, які треба ухвалити найближчим часом. І тому ми розраховуємо почати роботу вже з наступного тижня», - сказав голова «Нафтогазу».

Він зазначив, що ухвалений план реформи корпоративного управління НАК дасть змогу зняти всі неузгодженості між різними відомствами, які мають стосунок до «Нафтогазу». «Ми упродовж 2015 року направляли три версії фінансового плану роботи компанії, і жодна з них досі не прийнята. З огляду на нормальне корпоративне управління, така ситуація неприпустима. І ось мета плану реформи корпоративного управління і мета Наглядової ради НАК – затверджувати ті ж фінансові рішення і, найголовніше, нести за них відповідальність. Така конструкція працює в усьому світі, - наголосив Коболєв. – Крім того, Наглядова рада вестиме контроль і за іншими сферами роботи компанії - за вартістю закупівлі газу, контроль за ризиками, контроль за іншими процедурами. Тобто створюється ефективний механізм роботи».

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Як повідомляв УНІАН, реформа НАК «Нафтогаз України» є одним з ключових завдань уряду країни, а також одним з ключових вимог кредиторів, які називають реформу енергосектору в цілому однією з головних передумов для економічного зростання в Україні. У «Нафтогазі» зазначають, що слідом за реформою корпоративного управління держхолдинг почне реформу управління газотранспортною системою.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.