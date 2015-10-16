Коболєв розраховує отримати $300 мільйонів від ЄБРР на початку листопада

Україна розраховує в листопаді отримати 300 млн дол. кредиту від одного з ключових кредиторів країни – Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю газу у європейських споживачів.

Про це під час брифінгу сказав голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

За його словами, Україна і ЄБРР планують 23 жовтня підписати кредитну угоду про надання НАК «Нафтогаз України» кредиту в обсязі 300 млн дол.

Як зазначив Коболєв, будуть підписані два документи – власне кредитна угода і гарантійна угода, оскільки, як наголосив голова "нафтогазу", забезпеченням кредиту є державна гарантія. «Не якісь активи, а держгарантія», - сказав він.

Коболєв також повідомив, що підписання документів відбудеться в Берліні.

«Сподіваємося в Берліні наступної п'ятниці (23 жовтня - УНІАН) підписати», - зазначив Коболєв.

За його словами, кредит розрахований на три роки і є «револьверним» - надає право брати кошти знову в міру їх виплати. «Кредит надається на 3 роки. Це револьверна лінія – можемо брати, повертати і знову брати. Але в рамках 300 млн дол. - УНІАН)», - сказав Коболєв.

Рішення про надання кредиту було прийнято на засіданні Ради директорів ЄБРР 30 вересня поточного року. Як повідомив керуючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) в країнах Східної Європи і Кавказу Френсіс Маліж, безпосередньо кредитна угода буде підписана до кінця жовтня.

Однією з умов надання коштів стало прийняття плану реформування корпоративного управління НАК «Нафтогаз України», що передбачає серед іншого створення широкої Спостережної ради директорів, до якої ввійдуть представники уряду та міжнародних організацій, що виділяють Україні кредити.