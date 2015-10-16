У Міненерго розповіли, скільки закуповують вугілля з окупованих територій Донбасу

У рамках підготовки до опалювального сезону, уряд України щодня закуповує близько 40 тис. тонн антрацитового вугілля з непідконтрольних українській стороні територій Донбасу на суму понад 40 млн грн, повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Олександр Светелік.

«Поки що працює логістика з неконтрольованої зони. Усе антрацитове вугілля йде з неконтрольованої території. Всі шахти там, там є вугілля і поки що його можна постачати», - зазначив він, додавши, що приблизно таку ж кількість вугілля Україна поставляє з контрольованої території Донбасу.

Заступник міністра повідомив, що середня ціна постачання вугілля з Донбасу становить близько 1,1 тис. грн за тонну, при цьому закуповувати вугілля на зовнішніх ринках для України зараз недоцільно, оскільки ціна на імпортне вугілля майже удвічі вища і становить від 1,8 до 2 тис. грн за тонну.

Светелік також нагадав, що до 1 листопада Україна планує запасти на своїх складах 3,2 млн тонн вугілля, які необхідні для успішного проходження опалювального сезону, а станом на 16 жовтня запаси вугілля на складах становлять 2,5 млн тонн вугілля.

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Як повідомляв УНІАН, станом на кінець вересня запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій становили 1,8 млн тонн, тоді як для успішного проходження опалювального сезону потрібно 3,2 млн тонн, а газу – 15,517 млрд кубометрів з необхідних 19 млрд кубометрів.

За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна у вересні-жовтні планує прискорити нагромадження запасів вугілля на складах теплових електростанцій за рахунок збільшення його постачання з Росії, далекого зарубіжжя, а також зони АТО.

14 вересня очільник уряду Арсеній Яценюк звинуватив керівництво Міненерговугілля у зриві виконання плану заходів з підготовки до опалювального сезону, в тому числі в частині організації поставок вугілля на теплоелектростанції. При цьому прем'єр-міністр зажадав від Міненерговугілля виконати всі озвучені раніше урядом вимоги щодо закупівлі вугілля і завантаження паливом українських теплоелектростанцій.

Він також нагадав, що уряд виділив необхідні кошти на закупівлю палива, але вони так і не були використані за призначенням.

У зв'язку з цим ряд експертів висловлюють думку, що успішне проходження майбутнього опалювального сезону повністю залежатиме від погодних умов, оскільки вразі холодної зими Україні просто може не вистачити необхідної кількості ресурсів.