Канцлер Німеччини не бачить загрози щодо транзиту російського газу територією України

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у спеціальному інтерв’ю напередодні Українсько-німецького інвестиційного форуму, який відбудеться 23 жовтня в Берліні, відповідаючи на запитання, чи є вбачає вона загрозу для Німеччини у транзиті російського газу територією України.

«Ні, наразі я не бачу такої загрози. Ми дуже раді, що зимовий пакет майже узгоджено в частині забезпечення України природним газом. Німеччина має й інші джерела газопостачання. Хоча в цілому Росія раніше завжди доводила, що є надійним постачальником природного газу. Частково і ми намагаємось диверсифікувати власну залежність – за рахунок південних газогонів, що місять серед іншого азербайджанський газ. Втім загалом у нас є довіра до Росії в частині постачання російського газу», - зазначила вона.

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Меркель також підкреслила, що, хоча Україна – четверта у світі за обсягами імпорту газу і нині є сильно залежною від постачання російських енергоносіїв.

«Росія багато разів використовувала цю залежність у якості інструменту політичного тиску», - наголосила канцлер Німеччини.