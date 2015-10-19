Саудівська Аравія накопичила рекордні за 13 років запаси нафти

Комерційні запаси нафти Саудівської Аравії в серпні 2015 р. досягли рівня 326,6 млн барелів, встановивши рекорд за останні 13 років, передає Bloomberg.

Згідно з даними Спільної ініціативи з нафтової статистики (Joint Organisations Data Initiative, JODI), у липні рівень запасів склав 320,2 млн барелів, а експорт знизився з 7,28 млн барелів у день у липні до 7 млн барелів у день у серпні.

Читайте такожРосія визнала ризики виходу Саудівської Аравії на ринок нафти ЄС«Падіння експорту нафти Саудівської Аравії відображає реалії сучасного ринку. Це скорочення - нормальне, оскільки ринок стає все більш конкурентним, а багато країн - членів ОПЕК продають нафту зі знижкою і за цінами нижче, ніж пропонує Ер-Ріяд», - заявив незалежний британський аналітик Мохаммед Рамаді.

Саудівська Аравія в червні встановила абсолютний рекорд з видобутку нафти - 10,56 млн барелів у день. Потім виробництво стало знижуватися – у вересні до 10,23 млн барелів у день. Рамаді впевнений, що знижувати видобуток менш ніж до 10,2 млн барелів у день Ер-Ріяд не стане, оскільки збільшення запасів – це стратегія королівства.