Статистика з Китаю обвалила ціни на нафту

На світових торгах у понеділок, 19 жовтня, ціни на нафту знижуються на тлі статданих з Китаю, які свідчать про уповільнення зростання одного з найбільших споживачів нафти, передає Reuters.

Так, з початку торгів ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,27, до $50,19 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,36, до $46,90.

Читайте такожМіжнародне енергетичне агентство: в 2016 році надлишок нафти збережетьсяВВП Китаю в третьому кварталі виріс на 6,9 відсотка порівняно з 7-відсотковим зростанням у другому кварталі.

"При слабкому рівні промислового виробництва в Китаї можливе зниження виробничого PMI, що спричинить падіння цін на нафту на цьому тижні", - йдеться у звіті брокерської фірми Phillip Futures.