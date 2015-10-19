Нафта марки Brent наблизилася до $50 за барель
Ціна нафти Brent склала 50,26 доларів за барель
Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 19 жовтня, торгується на позначці близько 50 доларів за барель, повідомляє РБК.
Так, станом на 7:49 ціна нафти Brent склала 50,26 доларів за барель, що на 0,40% нижче попереднього показника.
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Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня на біржі ICE вартість нафти марки Brent вперше з 31 серпня 2015 року піднялася вище $54 за барель.
Нагадаємо, ОПЕК бачить покращення на світовому ринку нафтиза рахунок зростання попиту і зниження поставок з країн, що не входять до картелю. Генеральний секретар картелю Абдулла аль-Бадрі закликав країни, що не входять в ОПЕК, спільно зайнятися проблемою надлишку нафти на ринку, після чого котирування підскочили більш ніж на 2 відсотки.