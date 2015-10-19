Нафта марки Brent наблизилася до $50 за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 19 жовтня, торгується на позначці близько 50 доларів за барель, повідомляє РБК.

Так, станом на 7:49 ціна нафти Brent склала 50,26 доларів за барель, що на 0,40% нижче попереднього показника.

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Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня на біржі ICE вартість нафти марки Brent вперше з 31 серпня 2015 року піднялася вище $54 за барель.

Нагадаємо, ОПЕК бачить покращення на світовому ринку нафтиза рахунок зростання попиту і зниження поставок з країн, що не входять до картелю. Генеральний секретар картелю Абдулла аль-Бадрі закликав країни, що не входять в ОПЕК, спільно зайнятися проблемою надлишку нафти на ринку, після чого котирування підскочили більш ніж на 2 відсотки.