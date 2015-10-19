Кабмін доручив "Нафтогазу" забезпечити безперебійне постачення газу підприємствам теплокомуненерго

Кабінет міністрів України доручив Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити безперебійне постачання газу теплогенеруючим і теплопостачальним підприємствам на період опалювального сезону 2015-2016 років, а Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України – забезпечити оплату газу підприємствами ТКЕ.

Про це говориться в розпорядженні уряду №1064, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

Цим же розпорядженням Мінрегіону спільно з Міненерговугілля доручено опрацювати питання розстрочення виплати сформувалася заборгованості за спожитий газ.

"З метою забезпечення своєчасного початку та сталого проходження опалювального сезону 2015/16 року, публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і постачальникам природного газу забезпечити безперебійне постачання природного газу теплогенеруючих та теплопостачальних організацій для початку та проходження опалювального сезону, - повідомляється в документі. - Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості подати на розгляд Кабінету міністрів України проект акта щодо врегулювання відносин, пов'язаних з виконанням теплогенеруючими та теплопостачальними організаціями своїх грошових зобов'язань за поставлений (спожитий) природний газ, у тому числі в частині визначення порядку і умов розстрочки виконання таких зобов'язань".

Також Кабмін доручив місцевим органам влади забезпечити готовність комунальної інфраструктури до опалювального сезону, організувати цілодобове чергування диспетчерських служб та аварійних бригад на випадок аварійних ситуацій і підготувати бюджетні організації до своєчасної оплати спожитого тепла і палива.

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Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав місцеві органи влади забезпечити необхідний рівень якості надання комунальних послуг, особливо теплопостачання.

Раніше Кабінет міністрів України зобов'язав центральні та місцеві органи влади ухвалити всі необхідні рішення і реалізувати всі необхідні заходи для своєчасного початку опалювального сезону, щоб тепло було у всіх споживачів. Як підкреслював Яценюк, півроку підготовки до зими має відобразитися в теплих батареях та якості комунальних послуг.

Також він заявляв, що уряд виходить з песимістичних прогнозів погоди на осінньо-зимовий період 2015-2016 років – аж до похолодання до мінус 20 градусів Цельсія. У той же час, Кабмін назвав достатніми ті фінансові ресурси, які вже зібрані і зарезервовані на закупівлю вугілля і газу. Зокрема, Україна має близько 1,3 мільярда доларів на закупівлю необхідних обсягів вугілля і газу, в тому числі для закачування в підземні сховища. Обсяг закачування газу, за розрахунками уряду, має скласти не менше 17-19 мільярдів кубометрів.