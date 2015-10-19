Україна і Польща об'єднають свої ГТС

Оператор газотранспортної системи України державна компанія "Укртрансгаз" та польська компанія Gaz-System, що здійснює постачання газу в Україну, погодили техніко-економічне обґрунтування проекту інтеграції газотранспортних систем двох країн, що дозволить збільшити обсяги постачання газу в Україну через Польщу.

Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю і пресою "Укртрансгазу", мова йде про будівництво так званого газового інтерконектора. Він включає будівництво магістрального газопроводу Германовичі – польсько-український кордон загальною протяжністю 1,5 кілометра по території Польщі та Більче-Волиця – українсько-польський кордон загальною протяжністю 110 кілометрів по території України.

"Крім того, на території Польщі будуть побудовані компресорна станція Страхоцина, вимірювальна станція і відрізки газопроводу Германовичі - Страхоцина, Страхоцина - Погорська Воля, Погорська Воля - Творзен і Творов – Творзен, - повідомили в "Укртрансгазі". – Сторони очікують, що проект буде завершено до 2020 року".

Як підкреслили в "Укртрансгазі", об'єднання української та польської ГТС дозволить не лише збільшити обсяги прокачування газу, але також забезпечити збереження європейського газу в українських підземних сховищах.

Як очікується, обидві ГТС також будуть модернізовані для того, щоб збільшити пропускну здатність в напрямку України до 21,9 мільйона кубометрів на день, що становить близько 8 мільярдів кубометрів на рік, і від України до Польщі - до 19,2 мільйона кубометрів на день, що становить близько 7 мільярдів кубометрів на рік.

На даний момент пропускна здатність існуючих газових потужностей, за інформацією "Укртрансгазу", не перевищує 1,5 мільярда кубометрів палива на рік.

"Збільшення пропускної здатності сформує транспортний коридор, що сприяє інтеграції ринків газу Польщі, України, Чехії, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови та підвищення взаємодії між членами ЄС та країнами - учасниками Енергетичного співтовариства", - зазначили в "Укртрансгазі".

Крім того, об'єднані ГТС стануть складовою частиною ще одного газового коридору, що зв'язує LNG-термінал в Свиноусті з країнами Центральної та Західної Європи.

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Як повідомляв УНІАН, Україна напередодні опалювального сезону 2015-2016 років з 13 жовтня здійснює імпорт природного газу з усіх діючих напрямків – з Польщі, Словаччини, Угорщини та Росії.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 років та для гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС має збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів.

Станом на 16 жовтня в ПСГ було накопичено близько 17 мільярдів кубометрів газу.