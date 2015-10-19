Іран: ОПЕК не збирається скорочувати видобуток нафти

Іран очікує, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) не стане змінювати існуючу політику щодо видобутку нафти, зазначив міністр нафти Ірану Бижан Зангане, повідомляє Прайм.

На конференції з нафти в Тегерані міністр зазначив, що він не очікує зміни існуючої політики щодо видобутку нафти картелю на засіданні ОПЕК 4 грудня у Відні.

"Зараз невідповідна атмосфера для зміни політики відносно видобутку", - додав Зангане.

Раніше звучали припущення, що ОПЕК може підвищити існуючий цільовий рівень видобутку нафти 30 мільйонів барелів на день лише для того, щоб відобразити повернення нафти з Індонезії в кошик картелю. Для інших членів ОПЕК змін проводитися не буде.

Між тим, Саудівська Аравія підтримала збереження поточного цільового рівня видобутку, не змінюючи обсяги видобутку нафти для збереження своєї частки на ринку попри низькі ціни.

Зангане також заявив, що Іран збільшить видобуток нафти на 500 тисяч барелів на день після того, як умови угоди щодо ядерної програми ісламської республіки будуть виконані. Це відбудеться приблизно за два місяці, вважає міністр.

"Ми не будемо питати дозволу ОПЕК на збільшення видобутку нафти", - зазначив він.

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Іран може приєднатися до скорочення виробництва нафти ОПЕК лише за умови досягнення оптимального рівня видобутку картелю.