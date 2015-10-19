"Енергоатом" оскаржує рішення суду про стягнення з компанії 4,2 мільярда

Держкомпанія "Енергоатом", оператор усіх функціонуючих АЕС України, подала апеляційну скаргу на судове рішення щодо стягнення з компанії Центральним офісом з обслуговування великих платників Державної фіскальної служби 4,2 мільярди гривень, говориться в повідомленні компанії.

Рішення на користь ГФС, як зазначили в "Енергоатомі", у вересні ухвалив Окружний адміністративний суд Києва всупереч нормам чинного законодавства.

"Фіскальний орган вимагає сплатити за 2014 рік частина чистого прибутку (4,2 мільярда гривень) "Енергоатому" за той період, в якому компанія отримала збиток – 6,5 мільярда гривень", - говориться в повідомленні компанії.

Як пояснили в "Енергоатомі", дана сума була нарахована згідно з постановою Кабінету міністрів України від 24 грудня 2014 року №710, яке, на думку компанії, не відповідає Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" в частині запровадження нового порядку обчислення чистого прибутку тільки для окремої групи господарюючих суб'єктів.

"Більше того, зазначена постанова суперечить гарантійними угодами уряду України за кредитними договорами "Енергоатому" з ЄБРР та Евратомом на загальну суму 600 мільйонів євро і статті 58 Конституції України", - підкреслюють в "Енергоатомі".

У компанії нагадали, що після вступу в силу постанови №710 "Енергоатом" звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про визнання його незаконним та недійсним. Провадження за цим позовом триває.

"Представники "Енергоатому" повідомили в рамках судових засідань по оскарженню постанови, що додаткове фіскальне навантаження в 4,2 мільярда гривень призведе до початку процедури банкрутства компанії, що в свою чергу створить дефіцит коштів на підтримку експлуатації та забезпечення безпеки АЕС. В підсумку, під загрозу буде поставлено проходження атомною енергетикою, що виробляє нині більше 60% електроенергії в країні, поточного осінньо-зимового сезону на необхідному для національної економіки рівні", - йдеться в повідомленні компанії.

"Компанія сподівається, що відверто заангажоване рішення Окружного адмінсуду Києва за позовом ГФС буде скасовано Київським апеляційним адміністративним судом як таке, що суперечить чинному законодавству і ставить під загрозу енергетичну безпеку України", – підсумували в "Енергоатомі".

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Довідка УНІАН. Центральний офіс з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби (ГФС) подав позов до Окружного адмінсуду Києва про примусове стягнення з "Енергоатому" 4,2 мільярда гривень, не маючи, на думку компанії, ніяких законних механізмів примусового стягнення з підприємства зазначеної суми. В процесі розгляду справи "Енергоатом" заявив клопотання про припинення провадження по ньому до остаточного розгляду справи по оскарженню постанови КМУ №710. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання, замість цього задовольнивши позов ГФС.