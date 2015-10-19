Запаси газу в українських сховищах зросли до 16,2 мільярда кубометрів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 10 по 17 жовтня збільшилися на 2,4%, або на 393 мільйона кубометрів, до 16,191 мільярда кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

Згідно з даними держкомпанії, середньодобові обсяги закачування газу в ПСГ минулого тижня збільшилися порівняно з попереднім тижнем до 85 мільйонів кубометрів з 7 мільйонів кубометрів.

Читайте такожКоболєв: запаси газу в сховищах до кінця жовтня перевищать 17 мільярдів

Як повідомляв УНІАН, голова державного енергохолдингу "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує досягнення понад 17 мільярдів кубометрів запасів природного газу в підземних сховищах (ПСГ) до кінця жовтня, що дозволить комфортно пройти зимовий період 2015-2016 років.

Україна напередодні опалювального сезону 2015-2016 років з 13 жовтня здійснює імпорт природного газу за всіма діючими напрямами.