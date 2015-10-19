Україна готується впровадити американське ядерне паливо Westinghouse на Запорізькій АЕС

Держкомпанія "Енергоатом", оператор усіх діючих АЕС України, заплатить Харківському фізико-технічному інституту 16,85 мільйона гривень за послуги з науково-технічного супроводу розширення експлуатації американського ядерного палива компанії Westinghouse на енергоблоках Запорізької АЕС.

Про це говориться в повідомленні "Енергоатому" на сайті "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, Харківський інститут протягом 2016-2020 роки буде здійснювати науковий супровід впровадження американського палива.

Крім цього,"Енергоатом" замовив у компанії Westinghouse для Запорізької АЕС один імітатор паливної збірки ТВЗ-WR і три гладкостінних імітатора загальною вартістю майже 400 тисяч євро.

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Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій Україна планує в 2016 році придбати у Westinghouse більше третини палива для АЕС, тоді як в поточному році майже все паливо постачалося з Росії.

У березні поточного року Південно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні ЮУАЕС підключила цей блок до енергосистеми країни.

У 2016 році Запорізька атомна електростанція планує завантажити першу партію палива Westinghouse на 5-й енергоблок.

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Довідка УНІАН. Співпраця державного підприємства НАЕК "Енергоатом" з Westinghouse було розпочато в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року з кваліфікації ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного 2008 року. "Енергоатом" розвиває співпрацю з Westinghouse з метою диверсифікації постачання ядерного палива для українських АЕС.