"Енергоатом" візьме в "Ощадбанку" кредит на 500 мільйонів

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних станцій України, візьме у державного "Ощадбанку" кредит на 500 мільйонів гривень.

Про це говориться в повідомленні компанії на веб-порталі "Державні закупівлі".

Згідно з повідомленням, кредитні кошти планується залучити на 1 рік.

Кредитна угода, як зазначається в повідомленні, має бути підписана до 10 листопада 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" на початку року взяв у "Укрексімбанку" кредит на 750 мільйонів гривень терміном на 1 рік та 70 мільйонів гривень у "Діамантбанку" також на рік.

Наприкінці березня компанія уклала договір з "Ощадбанком" на залучення 700 мільйонів гривень кредиту, а також з "Альфа-Банком" - на 40 мільйонів доларів.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.