Україна за дев'ять місяців видобула 14,5 мільярда кубів газу

Видобуток природного газу в Україні в січні-вересні 2015 року, без урахування анексованого Росією Криму, скоротився порівняно з січнем-вереснем 2014 року на 2,3% - до 14,5 млрд кубометрів, повідомляє Державна служба статистики України.

Видобуток газу у вересні 2015 року порівняно з попереднім місяцем скоротився на 1% - до 1,6 млрд куб. м, порівняно з вереснем 2014 року видобуток газу у вересні 2015 року скоротився на 0,6%.

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Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні в січні-грудні 2014 року скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 3,4% - до 19,7 млрд кубометрів

За даними Держстату, видобуток природного газу в Україні у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.