Moody's різко погіршило прогноз цін на нафту

Прогноз по WTI знижений до 48 із 52 доларів на тлі очікувань повільніших темпів підвищення цінової кон'юнктури в 2016-2017 роках, ніж прогнозувалося раніше.

У 2017 році, за прогнозами аналітиків агентства, вартість обох сортів нафти може зрости на 7 доларів за барель, що на 5 доларів менше, ніж Moody's очікувало раніше, пише Прайм.

"Ми вважаємо, що ціни на нафту залишаться нижче протягом тривалого періоду, оскільки великі обсяги запасів і надлишок сировини призводять до повільніших темпів зростання цін. Незважаючи на те, що обсяг поставок на ринок повинен почати падати в міру зниження капітальних витрат, збільшення іранського експорту може чинити додатковий тиск на ціни на нафту в 2016 році", - сказав керуючий директор з корпоративних фінансів Moody's Стів Вуд.

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Водночас, середньострокові прогнози Moody's щодо нафтових котирувань Brent залишаються незмінними. На думку експертів агентства, баланс попиту і пропозиції в кінцевому підсумку буде досягнуто на рівні близько 75 доларів за барель. Ця буде та ціна, яка підтримала б розробку найдорожчих запасів нафти в умовах знижених витрат на видобуток. Як вважають аналітики Moody's, такий рівень цін буде досягнутий наприкінці десятиліття.

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Поряд з прогнозами по нафтовим цінам, рейтингове агентство також погіршило свої очікування щодо вартості природного газу на Henry Hub до 2,75 долара за мільйон британських термічних одиниць (БТО) в 2016 році, 3 доларів за БТЕ в 2017 році і 3,25 долара за БТЕ в 2018 році. Це на 0,25 долара за БТЕ нижче, ніж агентство очікувало раніше.