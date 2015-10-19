Ціни на нафту падають через прогнози Moody's

Котирування нафти еталонних марок в понеділок знижуються, повідомляють «Ведомости» з посиланням на Bloomberg.

Ціни грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures ввечері опустилися на $1,45 (2,88%) до $49,01 за барель.

Котирування ф'ючерсних контрактів на нафту марки WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі впали на $1,12 (2,35%) до $46,60 за барель.

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На торги вплинули дані міжнародного рейтингового агентства Moody's, яке погіршило оцінку вартості нафти на найближчі два роки, очікуючи, що ціни будуть зростати повільнішими темпами.

Тепер аналітики очікують, що Brent наступного року в середньому буде коштувати $53 за барель проти прогнозованих раніше $57 за барель, а марка WTI - $48 за барель проти $52 за барель.

У 2017 р. обидва сорти нафти подорожчають на $7 за барель, прогнозує Moody's. Раніше очікувався підйом на $12 за барель.