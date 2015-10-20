"Нафтогаз" виплатив "Укргазвидобуванню" 8,1 мільярда гривень за спожитий газ

Як повідомили в Управлінні у зв'язках з громадськістю НАК, із загальної суми виплат 2,2 млрд грн становлять виплати за сформовану заборгованість, а 5,9 млрд грн - виплати за паливо, придбане протягом 2015 року.

«Таким чином, «Нафтогаз» сплатив за весь газ «Укргазвидобуванню», поставлений населенню станом на 1 жовтня 2015 року, і частково за обсяги газу, закачані в підземні сховища газу (ПСГ) для реалізації населенню в опалювальний період 2015-2016 років», - повідомили в «Нафтогазі».

Крім того, в компанії повідомили, що рентні платежі також виплачено в повному обсязі.

«Нафтогаз» оплачуватиме інший газ, придбаний у «Укргазвидобування» і накопичений у підземних сховищах, по мірі надходження коштів від реалізації цього газу кінцевим споживачам. Очікується також, що «Нафтогаз» і «Укргазвидобування» повністю виплатять нараховану ренту до кінця поточного року, а з січня 2016 року почнуть виплачувати ренту авансом», - наголосили у НАК.

У компанії нагадали, що в держбюджеті на 2015 рік передбачено надання державних гарантій для залучення кредитів на закупівлю газу. При цьому обсяги палива, необхідні для проходження опалювального сезону 2015-2016 років, за розрахунками «Нафтогазу», становлять близько 19 млрд кубометрів.

Крім того, в «Нафтогазі» повідомили, що розраховують довести обсяги власного видобутку палива потужностями «Укргазвидобування» до 13,4 млрд кубометрів у період з квітня 2015 року по квітень 2016 року. З них обсяг товарного газу, який може бути проданий населенню, становитиме 12,8 млрд кубометрів.

Раніше Кабінет міністрів України доручив «Нафтогазу» забезпечити безперебійну поставку газу теплогенеруючим і теплопостачальним підприємствам на період опалювального сезону 2015-2016 років, а Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ спільно з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України – забезпечити оплату газу підприємствами ТКЕ. Також Мінрегіону спільно з Міненерговугілля доручено опрацювати питання розстрочення виплати сформованої заборгованості за спожитий газ.

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Як повідомляв УНІАН, уряд виходить з песимістичних прогнозів погоди на осінньо-зимовий період 2015-2016 років – аж до похолодання до мінус 20 градусів Цельсія. У той же час, Кабмін назвав достатніми ті фінансові ресурси, які вже зібрані і зарезервовані на закупівлю вугілля і газу. Зокрема, Україна має близько 1,3 млрд дол. на закупівлю необхідних обсягів вугілля і газу, в тому числі для закачування до підземних сховищ.

«Нафтогаз України» за результатами 1-го кварталу поточного року скоротив чистий збиток в порівнянні з першим кварталом 2014 року на 20% - до 21,9 млрд грн. Основними чинниками, що зумовили такий фінансовий результат, стали курсові коливання, втрати в зоні АТО і борги населення. Згідно зі звітом НАК, компанія отримала 18,7 млрд грн чистого збитку від курсової різниці, 1,4 млрд грн – в результаті втрат, пов'язаних з несанкціонованим відбором газу у зоні АТО, а також 10,5 млрд грн – від реалізації природного газу населенню.

На думку глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, загальний збиток державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України» за підсумками 2015 року складе близько 6 млрд грн.