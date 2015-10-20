Російський газопровід "Сила Сибіру" зіткнувся з новими проблемами

Ключовий експортний проект "Газпрому" - газопровід "Сила Сибіру" в Китай - зіткнувся з логістичними проблемами, пише газета "КоммерсантЪ".

За її даними, "Газпром" запропонував державі провести днопоглиблення на річці Зея в Амурській області, інакше монополії та її підрядникам доведеться нести додаткові витрати на доставку труб і обладнання.

"Газпром" пропонує провести днопоглиблювальні роботи на річці Зея в Амурській області, оскільки існуючий фарватер обмежує осадку суден і обсяги перевезення вантажів, розповіли джерела видання, знайомі з підсумками наради у Мінтрансі РФ у рамках плану заходів з держпідтримки будівництва газопроводу "Сила Сибіру". Перевезення вантажів по Зеї потрібно не тільки для будівництва газопроводу, але й для доставки обладнання для Амурського ГПЗ, який буде побудований неподалік від міста Свободного.

Зараз фарватер дозволяє використовувати для перевезення тільки баржі з осадкою 1,1-1,3 м, але барж такого типу тут недостатньо, а днопоглиблення дозволить залучити і судна осадкою до 1,7 м. За словами співрозмовників "Ъ", вантажопідйомність цих видів барж залежить від типу судна, але може відрізнятися в 1,5-2 разу.

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Але, як розповідають джерела "Ъ", Росморрічфлот поставився до ініціативи "Газпрому" скептично, зазначивши, що вартість робіт з днопоглиблення на Зеї — 250 млн руб. у рік, а цих грошей у федеральному бюджеті немає, як немає і відповідного обладнання в регіоні. На даний момент введення "Сили Сибіру" заплановане на 2019 рік, Амурського ГПЗ — не раніше 2022 року, тобто загальні витрати на днопоглиблення за період можуть досягти 1,7 млрд руб. Замість цього Росморречфлот запропонував "Газпрому" подумати про залучення річкових барж з осадкою до 1,3 м під іноземним прапором. У російській монополії ситуацію не коментують.