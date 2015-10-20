"Нафтогаз" запропонував компаніям вільні потужності для імпорту газу з ЄС

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в рамках забезпечення стабільності поставок газу до України з Європи та посилення конкуренції на внутрішньому газовому ринку запропонувала зацікавленим компаніям використовувати вільні газотранспортні потужності в пункті Будинце на українсько-словацькому кордоні.

Як повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю НАК, компанія готова запропонувати постачальникам гнучкий механізм співпраці залежно від обсягів та термінів поставки газу.

«Зацікавленим компаніям пропонується підготувати запит у вигляді офіційного листа на адресу голови правління «Нафтогазу» з підписами відповідальних осіб, печаткою та контактними даними. У запиті слід вказати очікуваний обсяг і термін використання газотранспортних потужностей, а також шипер-код постачальника в системі оператора газотранспортної системи Словаччини Eustream, a.s., - роз'яснили в «Нафтогазі». - За наявності відповідних вільних потужностей у зазначений період «Нафтогаз» направить контрагенту перелік документів, необхідних для проведення процедури перевірки контрагента, та проект угоди про конфіденційність. Після виконання цих процедур «Нафтогаз» надасть контрагенту відповідну комерційну пропозицію».

При цьому в компанії відзначили, що «Нафтогаз» залишає за собою право прийняти чи відхилити будь-який запит на використання газотранспортних потужностей до моменту укладання угоди, а також скасувати процес прийняття запитів на використання потужностей у будь-який час без будь-яких зобов'язань перед заявниками.

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Як повідомляв УНІАН, Україна напередодні опалювального сезону 2015-2016 рр. з 13 жовтня почала імпорт природного газу за всіма діючими напрямами, включаючи російський і словацький, як найбільш значний з існуючих європейських маршрутів. Влітку поточного року Україна збільшила обсяги імпорту газу зі Словаччини на третину.