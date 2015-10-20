"Нафтогаз" закликав комунальні служби економити газ

Як повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю держхолдингу, у зв'язку з початком опалювального сезону споживання газу в Україні зросло майже в 2,5 разу – з 5,9 млн кубометрів на добу до 18,9 млн кубометрів.

«Однак через підвищення температури повітря в багатьох регіонах необхідності у споживанні таких обсягів газу немає. Ми отримуємо скарги від громадян, що температура в квартирі занадто висока і доводиться відкривати вікна, – цитує «Нафтогаз» голову правління компанії Андрія Коболєва. - Це означає, що громадянам доведеться оплачувати обсяги газу, які їм фактично не були потрібні. Крім того, ми без необхідності витрачаємо дорогоцінний газ, який знадобиться Україні у холодні зимові дні».

При цьому в «Нафтогазі» звернули увагу, що зараз деякі теплогенеруючі компанії використовують газу більше, ніж в аналогічний період минулого року, коли температурні режими були аналогічні нинішнім.

Зокрема, перевитрата палива зафіксована, за інформацією «Нафтогазу» на підприємстві «Вінницяміськтеплоенерго», «Львівтеплоенерго», на підприємствах ТКЕ в Івано-Франківській області, де використання газу зросло в 62 рази.

«Ми закликаємо місцеві органи влади, зокрема, губернаторів, мерів, міську та сільську ради, прийняти відповідні заходи щодо зменшення використання газу недобросовісними тепловиками до обґрунтованого рівня, щоб громадянам і бюджету України не доводилося оплачувати обігрів вулиць. Це передбачає коригування температури теплоносія протягом доби, а саме збільшення його температури вночі та зменшення вдень відповідно до температури повітря», - підкреслив Коболєв.

Він також повідомив, що вже звернувся до голови уряду Арсенія Яценюка з проханням донести місцевим органам влади «завдання з дотримання оптимального режиму використання газу з урахуванням реальних температурних умов у кожному регіоні».

У держхолдингу підкреслили, що підприємства теплокомуненерго і ТЕЦ є найбільшою категорією боржників «Нафтогазу». Зокрема, станом на 14 жовтня 2015 року, сумарна заборгованість цих споживачів становила 19,6 млрд грн, у тому числі, 14,8 млрд грн за газ для виробництва тепла і 4,8 млрд грн за газ для виробництва електроенергії.

Раніше прем'єр-міністр Яценюк закликав місцеві органи влади забезпечити необхідний рівень якості надання комунальних послуг, особливо теплопостачання. При цьому він підкреслював, що якість послуги безпосередньо залежить від температури повітря і температури теплоносія.

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Також Кабінет міністрів України зобов'язав центральні та місцеві органи влади ухвалити всі необхідні рішення і реалізувати всі необхідні заходи для своєчасного початку опалювального сезону, щоб тепло було у всіх споживачів. Як підкреслював Яценюк півроку підготовки до зими повинні відобразитися в теплих батареях і якості комунальних послуг.

У той же час, Яценюк зазначив, що уряд виходить з песимістичних прогнозів погоди на осінньо-зимовий період 2015-2016 років – аж до похолодання до мінус 20 градусів Цельсія.